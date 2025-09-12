Protti, il tumore peggiora: “Ora ha attaccato le vertebre”

Non sono le notizie che i tifosi avrebbero voluto leggere quelle condivise da Igor Protti attraverso i suoi profili social. L’ex attaccante, simbolo del Livorno e volto noto anche con le maglie di Bari, Lazio e Napoli, unico calciatore ad aver conquistato il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C1, ha aggiornato i suoi sostenitori sulle proprie condizioni di salute con un post su Instagram: “Dopo l’intervento di stomia e otto cicli di chemioterapia, l’ospite ha pensato di presentarsi anche alle mie vertebre. Ora inizia la fase di radioterapia”.

Lo scorso luglio Protti aveva rivelato di dover affrontare una difficile battaglia: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. È una partita complicata, so che si può vincere o perdere, ma darò tutto come ho sempre fatto”.

Nel suo ultimo messaggio non è mancato un pensiero speciale per i tifosi, che continuano a circondarlo di affetto:

“Grazie di cuore a tutti. Ancora una volta avete dimostrato di essere la parte più bella del calcio: una grande famiglia che nei momenti che contano si ritrova unita attorno agli stessi valori. Siete straordinari”.