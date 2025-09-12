Serie A, le probabili formazioni della 3^ giornata

Domani, a partire dalle 15, comincerà la terza giornata della Serie A 2025/26. Sarà la prima giornata dopo la prima lunga pausa per le Nazionali di questa stagione. Ecco come dovrebbero schierarsi in campo le formazioni di Serie A
Cagliari-Parma, domani ore 15
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Belotti. All. Pisacane.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Ndiaye, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.
Juventus-Inter, domani ore 18
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Fiorentina-Napoli, domani ore 20:45
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
Roma-Torino, domenica ore 12:30
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.
Atalanta-Lecce, domenica ore 15
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Juric.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.
Pisa-Udinese, domenica ore 15
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Morfeo, Tramoni; Meister. All. Gilardino.
UDINESE (3-5-2): Sava; Kristense, Bertola, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Atta, Karlstrom, Zemura; Bayo, Davis. All. Runjaic.
Sassuolo-Lazio, domenica ore 18
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipari, Vranckx, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
Milan-Bologna, domenica ore 20:45
MILAN (3-5–1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.
Hellas Verona-Cremonese, lunedì ore 18:30
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Yellu, Frese; Giovane, Gift Orban. All. Zanetti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Sarmiento, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.
Como-Genoa, lunedì ore 20:45
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira.