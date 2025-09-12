Serie A, terza giornata: i gol non mancheranno in Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli?

La Serie A torna con una terza giornata che si preannuncia ricca di emozioni. Sono diversi, infatti, i match interessanti in programma: vediamo nel dettaglio.

Sabato alle ore 18 si giocherà il derby d’Italia tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium. La squadra di Tudor ha vinto entrambe le gare disputate finora, l’ultima delle quali contro il Genoa al Ferraris; i nerazzurri, invece, hanno stravinto all’esordio contro il Torino, per poi cadere contro l’Udinese. Dal 2014, la Vecchia Signora ha perso soltanto una gara tra le mura amiche contro la Beneamata.

Questa volta, la vittoria dei bianconeri è proposta su Planetwin365 a 2,85; su Unibet 2,70 e su Betclic 2,77. Non sarebbe così assurdo pensare ad una gara ricca di gol: su Planetwin365, l’Over 2,5 è bancato a 2,20; su Betclic e WilliamHill 2,09. Azzardata ma molto remunerativa la giocata relativa alla possibilità che durante la prima frazione di gioco possano essere realizzate almeno due reti: su Planetwin365, l’Over 1,5 al primo tempo è proposto a 3,20; su Betclic e WilliamHill 3.

Appuntamento sempre per sabato alle ore 20:45 con Fiorentina-Napoli. I campioni d’Italia sono a punteggio pieno: hanno prima battuto il Sassuolo in trasferta, bissando contro il Cagliari al Maradona. La Viola, invece, non ha ancora trovato la via del successo. I toscani, infatti, hanno pareggiato con i sardi rossoblu e contro il Torino. Le quote sono molto equilibrate: su Planetwin365, la vittoria del Napoli è data a quota 2,25; su Betclic 2,28 e su Unibet 2,20. Anche in tal caso si potrebbe ipotizzare una sfida molto divertente: l’Over 2,5 è bancato su Planetwin365 a 2,30; su WilliamHill e Betclic 2,21. Interessante anche l’“Over 1,5 Ospite”: su Planetwin365 parliamo di 2,40 volte la posta come su WilliamHill, mentre su Unibet la quota è di 2,38.

Il Milan di Allegri cerca la seconda vittoria di fila. Il Diavolo ospiterà il Bologna a San Siro, a pochi mesi dalla finale di Coppa Italia persa contro i felsinei: su Planetwin365, la vittoria del Milan è proposta a 1,90; su Unibet e Betclic 1,88. Segnaliamo anche l’ipotesi “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 proposta a 3,30; su Betclic e WilliamHill 3,20.