Atalanta, Lookman è fuori! Juric: “Situazione spiacevole, non è convocato: mi serve altro”

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi ha parlato anche dell’attaccante Ademola Lookman, che non sarà convocato per la gara contro il Lecce.

Monza Atalanta Sportitalia 050922
Lookman, attaccante Atalanta (AP LaPresse)

Queste le sue parole: “Ademola non sarà pronto per domani. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere.

Noi siamo l’Atalanta e dobbiamo rappresentare la città: umiltà, lavoro indipendentemente dal risultato. Bisogna avere le cose ben chiare poi è chiaro che Lookman è un top player, ma tutti siamo convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori umani”.

