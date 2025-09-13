Juve-Inter, ci siamo. I convocati di Tudor: c’è Openda, rimangono fuori in 3

Si avvicina il big match fra Juventus ed Inter: oggi, sabato 13 settembre, alle 18 si giocherà all’Allianz Stadium di Torino per una partita che, per dirla alla Tudor, varrà più di 3 punti.

Fra i convocati del tecnico bianconero, non figurano Conceicao, Zhegrova e Miretti. Recuperati in tempo invece Cabal, Openda e Perin.

Di seguito la lista dei giocatori convocati della Juventus per il derby d’Italia previsto oggi alle 18 contro l’Inter.

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

30 David

32 Cabal Murillo

Siamo solamente alla terza giornata da giocare, ma in vista della corsa Scudetto al termine di questo weekend potremo trovarci già di fronte a dei messaggi d’intenti più chiari per le varie pretendenti al tricolore.

Il Napoli è impegnato a Firenze e sa che una vittoria potrebbe essere doppiamente importante al Franchi, soprattutto perché la gara arriverà dopo che almeno una fra Juventus ed Inter perderà punti per strada: parliamo delle due squadre che più di tutte sembrano voler dare del filo da torcere ai partenopei.

Fra le due compagini, chi sembra avere più da perdere è proprio l’Inter, che già è incappata in un passo falso come quello interno contro l’Udinese e che dunque in caso di nuovo ko rischierebbe di infilarsi subito in un tunnel di negatività che non farebbe bene, dato il finale traumatico della passata annata da dimenticare. Chivu potrebbe schierare dal primo minuto l’ultimo arrivato Akanji, anche per contrastare un fin qui ispiratissimo Vlahovic, che però è in ballottaggio con David per la maglia numero 9.