SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Roma, parla Gasperini: “Dybala in crescita, non so se abbia i 90 minuti. Wesley? Niente di grave”

Roma, parla Gasperini: “Dybala in crescita, non so se abbia i 90 minuti. Wesley? Niente di grave”

di

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei giallorossi contro il Torino di Marco Baroni.

L’allenatore ha parlato di Paulo Dybala, spiegando: “Paulo ha lavorato bene e lo vedo in crescita, come si è visto anche contro il Pisa. Non so se oggi abbia i 90 minuti nelle gambe, ma è in un buon momento. Wesley ha avuto un problemino con il Brasile, non sembra ci siano cose gravi. Decideremo oggi”.

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma
Gian Piero Gasperini, allenatore Roma

Poi su Pellegrini: “Pellegrini è rimasto, per me va bene: è un giocatore in più e di valore. Adesso ha ricominciato ad allenarsi con intensità, ma non è allo stesso livello degli altri ancora. Sarà a disposizione, le sue qualità sono indiscutibile: può essere molto utile. Per me è un centrocampista, non un attaccante: dopo Dybala è il migliore come qualità nel piede”.

Gasp ha parlato della base solida che si è creata nel suo gruppo: “Per noi è fondamentale averla, poi le gerarchie si possono cambiare. Chi è più indietro o arrivato da pochissimo, è normale che ci siano queste gerarchie, ma non ho preclusioni verso nessuno. Ho 11 giocatori più 5 da far entrare: bisogna conquistare posizioni o difenderle. Questo significa essere una squadra. Nessuno è tagliato fuori”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×