Un italiano in Brasile, Ancelotti: “Qui è speciale, sarebbe fantastico rimanere anche dopo il Mondiale”

Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha concesso un’intervista a ESPN in cui ha discusso anche del prossimo Campionato Mondiale del 2026.

Molti si domandano se Neymar tornerà a vestire la maglia della Seleção: “Non staremo a guardare come gioca Neymar; tutti conoscono il suo talento. Nel calcio moderno, per sfruttare il suo talento, un giocatore deve essere in buone condizioni fisiche. Se è al meglio, non avrà problemi a entrare in nazionale”.

Parlando delle squadre che potrebbero contendersi il titolo, Ancelotti ha affermato: “Le favorite sono sempre le stesse. L’Argentina, che ha vinto l’ultima volta. In Europa, metto in evidenza la Spagna , che sta facendo molto bene. La Francia ha grandi qualità individuali. L’Inghilterra potrebbe essere nel gruppo delle favorite; non vince da molto tempo. Il Brasile è ovviamente il favorito. Anche l’Italia , ma sta faticando a qualificarsi”. Ha menzionato anche la Germania: “Voglio vedere anche la Germania”.

Riguardo al suo futuro professionale, ha spiegato: “Ho firmato un contratto annuale. Dopo il Mondiale del 2026, tutto è aperto. Penso che fosse giusto firmare un contratto annuale in quel momento. Non ho problemi, se la CBF lo vorrà, a continuare (fino al 2030)”, ha detto Ancelotti”.

Ha poi aggiunto: “Sono molto felice qui, anche la mia famiglia è felice. Possiamo pensarci. Abbiamo tempo per parlarne, non ho problemi a continuare. Sarebbe fantastico”. Durante l’intervista, Ancelotti ha ribadito di aver espresso il desiderio di guidare il Brasile già dall’anno precedente. A suo parere, “preparare il Brasile ai Mondiali è qualcosa di speciale”.