Moto Gp, Marc Marquez vince a Misano: Bezzecchi secondo

Settantatreesima vittoria in Moto GP, undicesima in questo campionato e quinta in carriera a Misano, Marc Marquez continua a migliorare i suoi numeri strepitosi vincendo ancora in sella alla Ducati. Sul circuito romagnolo è stato un testa a testa fino alla fine con Marco Bezzecchi, secondo con l’Aprilia dopo la vittoria nella Sprint del sabato. Terzo posto per Alex Marquez, quarto Morbidelli e fuori Pecco Bagnaia. Tra due settimane, in Giappone, Marquez può conquistare matematicamente il titolo mondiale.

Filippo Gherardi