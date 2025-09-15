Quattro anni dopo: stavolta l’impresa è possibile!

A circa quattro anni di distanza dalla prima volta, De Zerbi torna al Bernabeu contro il Real Madrid. Il suo Marsiglia è pronto a cercare un’impresa che valga anche per il tecnico una ribalta su calcio internazionale

Roberto De Zerbi nel tempio del calcio mondiale. Non è un inedito, perchè il tecnico italiano attualmente alla guida dell’OM aveva già affrontato l’esordio al Santiago Bernabeu perdendo per 2-1 contro la corazzata merengue all’epoca allenata da Carlo Ancelotti, ma dopo avere riportato la squadra francese nel gotha del calcio continentale, De Zerbi è pronto a rimettersi alla prova contro Xabi Alonso.



La partenza del Marsiglia nella stagione in corso è stata contraddistinta da una corrente alternata, che sembra essere stata però messa da parte con la chiusura della sessione di mercato ed una rosa finalmente completa a seconda di quelle che erano state le indicazioni dell’allenatore italiano.

L’esordio di Pavard è stato bagnato con un successo e con il gol dell’ex nerazzurro, ed ora anche il club più blasonato di Francia è pronto a fare sul serio, in vista del big match successivo contro i rivali di sempre del PSG.

De Zerbi è oggi un tecnico più maturo, certamente all’altezza della controparte e con capacità gestionali che lo hanno portato ad utilizzare anche il pugno di ferro per mantenere il polso di uno spogliatoio che vede in lui il suo leader indiscusso. Una primizia del nostro calcio che non ha ancora ricevuto una gratificazione da parte dei top club di casa nostra, che ha solo sfiorato come nel caso dell’Inter l’ultima estate. Se lo godono il Marsiglia ed il Velodrome, con l’esame Bernabeu alle porte e la prospettiva di una risonanza mediatica che possa sottolineare ancora di più la qualità di un allenatore moderno e totalmente pronto per fare sognare una delle piazze più passionali ed esigenti che ci siano.

