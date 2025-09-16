Champions League, i risultati delle due gare delle 18.45

E’ iniziata questa sera la League Phase della Champions League 2025/2026 e c’è già una prima sorpresa. Il PSV, capace di eliminare la Juventus nella scorsa edizione è infatti stato sconfitto con un netto 1-3 in casa dai belgi dell’Union Saint-Gilloise, nettamente sfavoriti in partenza. Ospiti che hanno sbloccato la gara dopo 10 minuti con il rigore del canadese David. Al 39′ il gol straordinario dell’ex Anderlecht Ait El Hadj ha fissato il punteggio sullo 0-2. Nella ripresa, prima Mac Allister sigla il gol dello 0-3 al 81′ e poi è il figlio d’arte Ruben Van Bommel, il migliore del PSV, a siglare il definitivo 1-3 al 90′. Vince in trasferta anche l’Arsenal contro l’Athletic Bilbao. Gli spagnoli da sempre difficili da battere soprattutto in casa reggono 72′ minuti contro gli inglesi quando è il subentrato Martinelli a stappare la gara. Al 87′ è un altro giocatore entrato dalla panchina, Trossard, che aveva preso il posto di Gyokeres a segnare il definitivo 0-2 per gli uomini di Arteta.