Champions League: tra PSG-Atalanta e Man. City-Napoli non mancheranno i gol? Esordio con il Borussia per la Juve, Inter in trasferta ad Amsterdam

Torna finalmente la Champions League. Tra questa sera e quella di giovedì si giocheranno le gare valide per il primo turno della fase campionato: scopriamo insieme le sfide che coinvolgono le squadre italiane.

Dopo l’importante vittoria in campionato contro l’Inter, la Juventus di Igor Tudor è pronta ad una nuova sfida tra le mura amiche. All’Allianz Stadium, infatti, arriverà il Borussia Dortmund. L’ultimo confronto ufficiale tra le due compagini risale al 2015, in occasione degli ottavi di finale di Champions: la Vecchia Signora, all’epoca guidata da Allegri, vinse entrambe le sfide. Questa volta, il successo dei bianconeri pagherebbe 2 volte la posta; su Unibet 1,98 e su Betclic 2,04. L’ipotesi di una partenza decisa della Juventus potrebbe far considerare il segno “1” all’intervallo: parliamo di 2,55 volte la posta su Planetwin365; come su Betclic e WilliamHill.

Nella serata di mercoledì si giocherà Ajax-Inter. La Beneamata è reduce dalla bruciante sconfitta di Torino, che si somma a quella contro l’Udinese. Non è stato sicuramente un buon inizio per la squadra di Chivu, che ora vorrà partire al meglio in una competizione che ha visto i nerazzurri arrivare in finale solo qualche mese fa sotto la guida di Simone Inzaghi. La Johann Cruyff Arena non è un campo semplice, ma l’Inter ha le carte in regola per imporsi: su Planetwin365, la vittoria dei nerazzurri è bancata 1,85; su Unibet 1,81 e su WilliamHill 1,87. Non è da escludere che la gara possa essere abbastanza equilibrata per larghi tratti: da attenzionare il segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 proposto a 2,35; su Betclic e WilliamHill 2,35. L’Under 2,5 finale, invece, è bancato a 2,15; su Betclic 2,11 e su WilliamHill 2,10.

Al Parco dei Principi si terrà PSG-Atalanta. A distanza di circa cinque anni da un emozionante quarto di finale, parigini e bergamaschi si incontrano di nuovo. La squadra di Luis Enrique è reduce da un 2025 eccezionale e la voglia di cominciare al meglio l’avventura europea è forte: su Planetwin365, la giocata “Parziale-finale 1/1” è proposta a 2,05; su Betclic e WilliamHill 2. Il match potrebbe essere divertente: segnaliamo la giocata “Over 3,5” a 2,40; su Betclic e WilliamHill 2,28.

Giovedì sera, invece, il Napoli sarà ospite del Manchester City all’Etihad Stadium. I partenopei tornano a giocare in Europa dopo un anno di assenza e lo faranno su un campo molto complicato: la vittoria del Manchester City è bancata 1,67 su Planetwin365; come su Betclic, mentre su Unibet la quota è di 1,66. Interessante anche la quota della giocata “Over 2,5”: su Planetwin365 si parla di 1,65 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 1,63.