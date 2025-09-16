Il calcio a 7 si accende: torna la Bombeer League, il torneo che unisce tutta Italia

Oltre 10 nuove città pronte a sfidare i mostri sacri di Milano. In palio un posto nella Finalissima del 6-7 giugno 2026 allo Sportitalia Village. Il grande calcio è pronto a tornare protagonista con una nuova, attesissima edizione della Bombeer League, il torneo open invernale-primaverile di calcio a 7 che, anno dopo anno, sta conquistando sempre più spazio nel panorama nazionale. Un format vincente, una copertura mediatica di alto livello e un’esperienza in campo da veri professionisti: la ricetta è chiara, il successo è ormai sotto gli occhi di tutti.

Quest’anno, però, c’è una novità clamorosa: la Bombeer League si espande e coinvolge oltre 10 nuove città italiane, portando il torneo a una dimensione nazionale mai vista prima. Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Piemonte, Friuli, Emilia Romagna, e Toscana: tutta Italia si prepara a scendere in campo.

Formula semplice, spettacolo assicurato

La struttura del torneo è pensata per unire competizione e spettacolo. Ogni tappa provinciale è composta da gironi di 9 squadre, le quali si incontrano tra di loro durante la fase di Regular Season. In base al piazzamento in classifica poi potranno accedere alla Champions o alla Major, due competizioni che avranno il loro culmine nelle finali nazionali.

La Finale Nazionale, in programma per il weekend del 6-7 giugno 2026 allo Sportitalia Village, sarà il momento clou della stagione: un weekend meraviglioso di continue partite che daranno vita ad un torneo secco tra le vincitrici di tutte le tappe provinciali per decretare la vera squadra Campione d’Italia del calcio a 7.

Milano resta la capitale, ma ora l’Italia alza la voce

Nella prima edizione, squadre come i 7Sins e i Galacticos hanno acceso i riflettori con partite di altissimo livello, culminate con la vittoria finale proprio dei 7Sins, protagonisti assoluti del torneo. Quest’anno saranno presenti, oltre a diverse squadre di influencer, anche squadre leggendarie come gli All Stars (vincitori dell’ultima edizione) e i sempre temibili Pit Stop Car, da anni protagonisti assoluti della manifestazione ma che ora dovranno vedersela con un’ondata di nuovi avversari pronti a tutto pur di rubare la scena.

Non solo calcio: un’esperienza da veri professionisti

Ogni partita sarà un evento, con arbitri, highlights video, telecronache, interviste, servizio fotografico, pagelle, ranking e premi individuali come l’MVP Bombeer di giornata. Il tutto condito da una copertura mediatica d’eccezione, con le finali trasmesse su Sportitalia, il supporto del brand Bombeer by Christian Vieri e con le forniture ufficiali di Nike GG TeamWear.

A rendere tutto ancora più competitivo, la convocazione dei 4 migliori giocatori di ogni torneo per un test match contro una squadra della Kings League o similari in una delle vetrine calcistiche emergenti più seguite in Europa.

Il sogno è iniziato: che vinca il migliore

Con l’avvio dei gironi previsto a novembre 2025 e la conclusione a maggio 2026, le squadre hanno già iniziato la preparazione. L’obiettivo? Accedere alla fase finale di giugno e alzare al cielo la coppa più ambita del calcio a 7 italiano. In un torneo dove passione, qualità e spirito di squadra si fondono con intrattenimento e ambizione, la Bombeer League promette un’edizione storica.

Ultimi posti disponibili: cerca la tua città e partecipa

Le iscrizioni sono ancora aperte, ma i posti stanno per esaurirsi. Basta poco per entrare nella competizione più attesa dell’anno: cerca se la tua città è tra quelle coinvolte, forma la tua squadra e iscriviti per partecipare alla Bombeer League 2025/26. Il campo ti aspetta.

ECCO TUTTI I CENTRI SPORTIVI CHE OSPITERANNO LA BOMBEER LEAGUE 2025/26

Non trovi la tua città?

CLICCA QUI PER PORTARE LA BOMBEER LEAGUE NELLA TUA PROVINCIA

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA BOMBEER LEAGUE 2025/26

Ti è piaciuto quello che hai letto ma, non hai ancora tutte le informazioni necessarie?

Contattaci oppure scrivici:

Whatsapp: 3311016503

Mail: info@cuncompany.com