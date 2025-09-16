SI HD

Home » Calcio » Riparte la Champions League, le formazioni delle 18.45

Alle 18.45 riparte la Champions League. In campo Athletic Bilbao, Arsenal, PSV e Union Saint-Gilloise. Ecco le formazioni ufficiali dei due match:

Athletic Bilbao-Arsenal, le formazioni ufficiali

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Vesga, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Navarro; I. Williams. Allenatore: Ernesto Valverde. In panchina: Santos, Padilla; Areso, Lekue, Berchiche, De Luis; Ruiz de Galarreta, Gomez, Rego; Guruzeta, Sannadi, Serrano.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze. Allenatore: Arteta. In panchina: Arrizabalaga, Setford; Saliba, Hincapié, Lewis-Kelly; Norgaard, Dowman; Martinelli, Trossard.

PSV-Union Saint-Gilloise, le ufficiali

PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Yarek Gasiorowski; Saibari, Schouten, Veerman; Perisic, Pepi, Van Bommel. Allenatore: Peter Bosz. In panchina: Olij, Schiks; Salah-Eddine, Waayers, Nagalo; Wanner, Til; Driouech, Bajraktarevic, Boadu, Man.

Union Saint-Gilloise (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Laysen; Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Rodriguez, David, Niang. Allenatore: Sebastian Pocognoli. In panchina: Chambaere; Barry, Sykes, Patris, Berradi; Van de Perre, Guilherme Smith, Schoofs; Giger, Boufal.

