Terrore Sinner, grave problema: l’annuncio sconvolge il tennis

Jannik Sinner perde il trono mondiale dopo 455 giorni, superato da Carlos Alcaraz, e ora per lui spunta un grave problema che agita i tifosi.

Il tennis vive settimane di grande fermento e il nome che più di tutti catalizza l’attenzione è quello di Jannik Sinner. L’altoatesino, dopo aver dominato il ranking ATP per oltre un anno, ha dovuto cedere il primato proprio a Carlos Alcaraz, il rivale che lo ha battuto nella finale degli US Open.

Una sconfitta che, senza ombra di dubbio, fa male, perché segna la fine di un regno lungo 455 giorni e ribadisce quanto lo spagnolo sia ormai il principale antagonista dell’azzurro. Però, mentre il duello con Alcaraz continua ad accendere i riflettori, a preoccupare adesso non è tanto la classifica quanto un annuncio che ha colto di sorpresa i tifosi.

Grave problema per Jannik Sinner

A parlare non è stato un addetto ai lavori qualunque, ma Rick Macci, uno dei più importanti scopritori di talenti nella storia del tennis, colui che insieme a papà Richard ha contribuito a lanciare le carriere leggendarie di Serena e Venus Williams. L’allenatore americano, oggi 70enne, è intervenuto sui social dopo la sconfitta di Sinner contro Alcaraz e ha voluto dare un consiglio che ha subito acceso il dibattito.

Macci si è detto colpito dalla voglia di Jannik di uscire dalla propria comfort zone, di mettersi in discussione e provare a cambiare qualcosa dopo la battuta d’arresto di New York. Un atteggiamento che da un lato dimostra la mentalità vincente del ragazzo di San Candido, ma che dall’altro apre a rischi non trascurabili. Le parole del coach americano sono state molto chiare: “Sinner deve fare qualche correzione, ogni giocatore ha una scelta e ha bisogno di sentire una voce diversa, ma non è obbligato ad ascoltarla a tutti i costi. Bisogna stare molto attenti perché quando provi a risolvere un problema rischi di crearne un altro”.

Ecco perché tanti tifosi hanno reagito con apprensione, quasi con paura, temendo che Sinner possa stravolgere un equilibrio che finora lo ha portato a diventare il numero uno al mondo e a vincere tornei prestigiosi. Non sarebbe la prima volta che un campione, nel tentativo di migliorarsi, finisce per complicarsi la carriera con scelte tecniche o tattiche avventate. Ed è proprio questa possibilità ad agitare i supporter italiani, terrorizzati dall’idea che nella smania di rincorrere Alcaraz il loro idolo possa perdere quella semplicità e quella solidità che lo hanno reso speciale.

Sinner è giovane, ha solo 24 anni, e la sua crescita sembra ancora lontana dall’essere conclusa. Proprio per questo ogni cambiamento va valutato con attenzione chirurgica. Senza dubbio ascoltare consigli da figure esperte come Rick Macci può essere utile, ma la differenza la farà sempre la capacità del campione altoatesino di restare fedele a sé stesso, evitando di snaturare il suo gioco.

Il messaggio che arriva è chiaro: il vero pericolo non è Alcaraz, ma la tentazione di cambiare troppo e troppo in fretta. Perché se è vero che il tennis è uno sport di continui aggiustamenti, è altrettanto vero che chi ha trovato la strada giusta deve stare attento a non smarrirla.