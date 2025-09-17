A Parigi non c’è storia: il PSG schianta l’Atalanta 4-0

Gara senza storia al Parco dei Principi questa sera a Parigi, dov’è il PSG padrone di casa e Campione d’Europa in carica stravince sul’Atalanta. 4-0 il risultato finale dei 90 minuti che però è quasi bugiardo visto che il Paris sbaglia anche un rigore nel finale di primo tempo. Perché i parigini di Luis Enrique (in tribuna nel primo tempo con il braccio bloccato per via dell’infortunio in bicicletta) non lasciano spazio ad alcuna iniziativa nella Dea. Anzi, la squadra è padrona del campo e completamente dominante andando a segno con Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Goncalo Ramos.

La gara

Il match soprattutto nel primo tempo è un monologo dei padroni di casa della capitale francese. Il PSG fa la partita e asfissia l’Atalanta quelle poche volte che gestisce il possesso. Nemmeno tre minuti e proprio il pressing fortissimo di Marquinhos manda il PSG in porta. È proprio il capitano brasiliano del Paris ha concludere l’azione iniziata da lui con una marcatura praticamente a tutto campo.

Il secondo gol arriva nella seconda metà del primo tempo, con un’incursione solitaria dell’ex Napoli Kvaratskhelia. Nel finale di primo tempo, Barcola tira malissimo un rigore e si fa parare il il tiro da Carnesecchi. In apertura di ripresa ci pensa Nuno Mendes a chiudere i giochi sul 3-0. Nel finale, durante il recupero Ramos fissa sul 4-0 il risultato finale, grazie ad un erroraccio di Bellanova.