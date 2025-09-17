Atalanta, Percassi: “Lookman? Non si torna indietro…”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha vissuto con forte partecipazione l’ingresso al Parco dei Principi per l’atteso debutto contro il Paris Saint-Germain, gara inaugurale della .league phase di Champions League. Intervistato da Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio, il dirigente nerazzurro ha parlato non solo dell’atmosfera speciale della serata, ma anche del futuro di Ademola Lookman, chiarendo nuovamente la posizione del club.

Nonostante la tensione, Percassi ha saputo mascherare le emozioni. Alla domanda sull’impatto provato entrando nello stadio parigino, ha risposto con sincerità:

“È una sensazione splendida, pur sapendo che ci aspetta una sfida estremamente complicata. Confrontarsi con i campioni d’Europa è però motivo di grande fierezza per tutti noi”.

Il dialogo si è poi spostato sul caso Lookman, attaccante nigeriano al centro delle attenzioni mediatiche. A chi gli chiedeva se, col senno di poi, la gestione sarebbe potuta essere diversa, Percassi ha ribadito:

“Non ha senso guardare indietro, bisogna concentrarsi su presente e futuro. Conosciamo perfettamente il valore tecnico di Ademola, ma sappiamo anche che per vestire la maglia dell’Atalanta serve totale concentrazione. Quando tornerà ad essere pronto, lo accoglieremo a braccia aperte”.