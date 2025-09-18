Benfica, ufficiale l’arrivo di José Mourinho

José Mourinho torna sulla panchina del Benfica 25 anni dopo la prima volta, quando all’inizio della sua carriera da allenatore si dimise per via del cambio di presidenza. Lo Special One ha firmato per due stagioni, fino al 2027, e sostituirà il tecnico Bruno Lage esonerato dopo la brutta sconfitta subita in rimonta contro il Qarabag nella gara di Champions League valida per la 1^ giornata della League Phase. Il tecnico lusitano proprio in queste ore sta venendo presentato in conferenza stampa insieme al presidente delle Aquile Manuel Rui Costa.