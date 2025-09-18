Napoli, Conte: “Milinkovic preferito a Meret? Scelta tecnica”

Antonio Conte, appena arrivato all’Etihad Stadium per la sfida del Napoli con il Manchester City in Champions League, ha parlato delle scelte sulla formazione e sulla gara di questa sera.

Squadra che vince non si cambia?

“Lo stesso vale anche per il Manchester City. Noi abbiamo confermato l’undici titolare che aveva iniziato la scorsa partita”.

La scelta di Milinkovic è legata a qualche problema fisico?

“Assolutamente no. È stata una decisione puramente tecnica”.

Vedremo il Napoli aggressivo che si è imposto in campionato?

“La nostra idea è sempre quella di seguire il nostro percorso. Ma bisogna anche tenere conto dell’avversario: capire cosa ci lascerà fare e cosa invece ci limiterà. Il progetto iniziato l’anno scorso va avanti, a prescindere da chi ci troviamo davanti”.

Che effetto fa tornare in Champions League?

“Ogni partita mi regala emozioni. È la passione per il calcio che continua a darmi motivazioni e sensazioni forti”.