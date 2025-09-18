Sinner diventa un caso, prove evidenti: scatta la querela

Jannik Sinner diventa un caso mediatico nelle ultime ore ma fuori dal campo di tennis. Ora scatta anche la querela.

Il campione azzurro, simbolo del tennis italiano e ormai volto internazionale dello sport, sta vivendo giorni intensi. La sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz gli è costata il primato nel ranking ATP, mettendo fine a un regno che era durato 455 giorni.

Senza ombra di dubbio un colpo duro, anche se il 24enne altoatesino ha dimostrato più volte di saper reagire con la testa giusta, trasformando le cadute in nuova forza. Però, come se non bastasse la pressione del campo, nelle ultime ore Sinner si è ritrovato suo malgrado al centro di una polemica che ha fatto discutere e indignare.

Sinner: tifosi inviperiti sui social

A incendiare la situazione è stato Fedez. Il rapper di Rozzano, che si sta preparando al concerto-evento previsto al Forum di Assago, ha pubblicato una strofa inedita nelle sue storie Instagram. Una manciata di parole è bastata a far esplodere il caso. Nel testo infatti prendeva di mira diversi personaggi noti, tra cui il neo santo Carlo Acutis e, incredibilmente, proprio Jannik Sinner. “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, recita la frase incriminata.

Un attacco diretto, sconcertante, che non è passato inosservato. Il riferimento, chiarissimo, è alle origini di Sinner, nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca. Un dettaglio identitario che nulla ha a che vedere con il suo talento, ma che Fedez ha usato per colpire basso e far discutere. E infatti la reazione non si è fatta attendere.

I tifosi di Sinner, ma anche tantissimi utenti comuni, si sono scatenati sui social. Su X (ex Twitter) sono comparsi centinaia di messaggi che condannano senza appello le parole del rapper. C’è chi scrive: “Ecco, basterebbe aver studiato solo 5 minuti la storia (complicata) della mia terra, l’Alto Adige, ed avresti evitato di palesare a tutti quanto ignorante sei @Fedez”. E ancora: “Che gli italiani vadano pazzi per un ragazzo con un talento immenso come #Sinner non può che far rodere il culo ad uno come Fedez che di talento non ne ha mezzo…”. Oppure: “Ridotto a diffamare #Sinner per avere un minimo di visibilità. Che fine agghiacciante #Fedez”.

Senza ombra di dubbio, il clima attorno a questa vicenda è rovente. C’è chi invoca addirittura una querela da parte del tennista, che però non ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto. La sensazione è che Sinner, abituato a parlare con le racchette più che con le polemiche, lascerà scorrere. Tuttavia, resta la ferita di un episodio che mette in cattiva luce il panorama mediatico italiano, pronto troppo spesso a colpire chi meriterebbe solo sostegno.

Perché Sinner, nonostante la battuta d’arresto a New York, resta l’orgoglio dello sport azzurro, un talento puro che con il suo lavoro silenzioso e la sua umiltà ha conquistato il mondo. E se davvero qualcuno pensa di poterlo offendere con battute di cattivo gusto, la risposta migliore arriverà ancora una volta dal campo.