EPT Malta in avvicinamento. La vittoria di Niall ‘Firealdo’ Farrell nella Season 12

Per un’isola che si allontana, ce n’è una che si avvicina. Niente deriva dei continenti, niente innalzamento delle acque, nessun disastro: solo poker. Anzi, European Poker Tour.

Il più prestigioso circuito europeo di poker sta infatti per mandare in scena la quarta tappa del 2025. Nelle ultime due edizioni (2023 e 2024) l’appuntamento autunnale si era svolto sull’isola di Cipro, new entry dell’EPT. Quest’anno Cipro esce di scena per lasciare spazio a Malta.

In realtà si tratta di un ritorno, e anche piuttosto gradito dai giocatori europei, molti dei quali risiedono proprio sull’arcipelago al centro del Mediterraneo. Malta ha fatto parte dell’European Poker Tour tre volte prima di questa: dalla Season 11 (2014-15) alla 13 (2016), prima che il festival cambiasse nome in PS Championship nel 2017. Da allora era rimasta in panchina, una “riserva di lusso”.

Adesso Malta torna “in campo” dal 1° al 12 di ottobre 2025. Si comincia con il circuito PokerStars Open e i suoi tre pezzi forti:

Main Event da €1.650 di buy-in (1–6 ottobre)

PS Open Cup da €825 (4–5 ottobre)

High Roller da €2.700 (5–6 ottobre)

Dal 5 al 12 ottobre spazio all’EPT vero e proprio, con quattro appuntamenti di spicco:

EPT Super High Roller: October 5-7 – €100.000

EPT Main Event: October 6-12 – €5.300

EPT Mystery Bounty: October 8-10 – €3.250

EPT High Roller: October 10-12 – €10.300

Tra i 72 eventi che consegnano la “picca” ci sono anche 11 tornei per “variantisti”: 6 Mixed-Games, 4 di Omaha e 1 di 2-7 Triple Draw.

A ospitare la kermesse sarà l’ampio Casino Malta che si affaccia sulla St. George’s Bay, nell’area di St. Julian’s. Per il programma completo e ulteriori informazioni, il rimando è alla pagina dell’organizzatore raggiungibile da qui.

LE EDIZIONI PRECEDENTI

Malta ha debuttato nella Season 11 dell’EPT (marzo 2015) con 51 “picche” in palio. L’Italia ne ha conquistate 5 grazie a Matteo Mutti, Massimo “Shark” Mosele, Michele Tocci, Matteo Di Persio e Michele Gobbin, ma è stata la Francia a sollevare la più preziosa. Jean Montury si è imposto nel Main Event su un field di 895 giocatori, incassando un premio di 687.400 euro. Al tavolo finale, il francese si è lasciato alle spalle campioni quali Dominik Panka (3°), Stefan Schillhabel (4°), Hossein Ensan (6°) e Fedor Holz (9°). Il migliore degli azzurri in quella occasione è stato Niccolò Ceccarelli, 25°.

Nell’ottobre dello stesso anno, ma all’interno della Season 12, è arrivata la vittoria di Niall Farrell, famosa soprattutto perché ha rappresentato il primo passo dello scozzese verso il Triple Crown. A Malta Farrell ha superato un field di 651 giocatori, compresi Daniel Dvoress (7°), Sam Greenwood (6°), Rainer Kempe (5°) e l’italiano Giulio Spampinato (4°). Nel testa-a-testa finale, Farrell ha sconfitto il bosniaco Alen Bilic, per un payout di €534.330. L’Italia è stata protagonista non solo per l’ottimo 4° posto ottenuto da Spampinato, ma anche per 7 tornei vinti. Gli autori di quell’impresa sono: Raffaele Gaetano, Niccolò Ceccarelli, Pasquale Gregorio, Gianluca Grasso, Mirko De Biasio, Gianluca Escobar e Luca Beretta.

12 mesi più tardi (Season 13), Aliaksei Boika ha sollevato la picca di un Main Event da 468 partecipanti, dopo aver battuto in heads-up lo svedese Mats Karlsson. ll bielorusso, quest’anno due volte finalista di un evento WSOP, è stato ripagato con 355.700 euro. Altro tavolo finale per Dominik Panka (9°), mentre a un passo dal final table si sono arresi due player del Belpaese: Daniele Colautti (12°) e Marco Bartolini (11°). Gli “azzurri” si sono rifatti vincendo 4 titoli con Ivan Gabrieli, Paquale Gabrieli e Flavio Deni, quest’ultimo autore di un’ottima doppietta di “picche”!

LA VITTORIA DI NIALL FARRELL

Nel raccontare le prime tre presenze di Malta nell’EPT, abbiamo ricordato la vittoria di Niall Farrell in quella targata Season 12.

Quando lo scozzese si presenta al Casinò Portomaso per il Main Event da 5.300 euro di buy-in, il suo nome è già conosciuto. Alle spalle ha già più di 60 in the money realizzati in quattro anni. I più preziosi sono il secondo posto nel $ 3.000 No Limit Hold’em delle WSOP 2013, due deep run EPT ME (10° a Londra nel 2013 e 15° a Barcellona lo stesso anno) e una deep run WSOP (11° nel Millionaire Maker 2015).

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT