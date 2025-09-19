Juventus, Tudor: “La squadra sta bene, a Verona.ci saranno tutti. Vlahovic? Ha la testa libera”

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa la sfida della Juventus a Verona, contro l’Hellas.

Come sta la squadra dal punto di vista fisico?

“Abbiamo archiviato le ultime due gare. Ora siamo concentrati solo sulla Juventus: servirà una prova seria, senza alibi”.

Zhegrova e Conceicao sono pronti?

“Non hanno ancora tanti minuti, ma la rosa è ampia e stiamo programmando bene la gestione”.

Sui gol subiti che idea si è fatto?

“Il dato va interpretato: un 4-3 o un 4-4 contro grandi squadre è diverso da uno 0-3. Bisogna leggere il contesto”.

Ci sarà Bremer?

“Sì, vengono tutti a Verona. Per me sono tutti titolari, le partite si decidono anche in corsa”.

Un pensiero su Kelly?

“Lo si è giudicato in modo ingiusto. Difendeva bene già prima dei gol. È umile, lavora tanto e sono soddisfatto”.

Si sente sottovalutato?

“Non penso a me stesso, conta solo la prestazione della squadra. I giudizi sono opinioni, io alleno”.

Su Di Gregorio?

“È affidabile e resterà il titolare. Non ha responsabilità particolari sui gol subiti, anzi ha dato sicurezza”.

Che partita si aspetta domani?

“Sarà una sfida di testa e motivazione. Se giochiamo al 100% possiamo vincere, se caliamo soffriamo con chiunque”.

Lo spogliatoio sostiene Vlahovic?

“Assolutamente sì, è un grande gruppo. Vlahovic è più sereno e concentrato, questo lo aiuta molto”.

Adzic è pronto?

“Ha lavorato bene, potrà darci una mano”.

La squadra la sorprende?

“Più che sorpresa è una conferma: vedo spirito e mentalità. A volte i risultati dipendono da fattori esterni, ma l’atteggiamento resta”.

Cabal può avere spazio?

“Sì, è duttile e ci conto molto”.

Sul ritorno a Verona?

“Ho ricordi bellissimi. È stata un’esperienza speciale, ringrazio Setti e D’Amico: insieme abbiamo fatto una grande stagione”.