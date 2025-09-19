Ritiro Tamberi, la decisione è presa: annuncio ufficiale

Gimbo Tamberi dopo la cocente delusione dei Mondiali di Tokyo parla di ritiro, c’è l’annuncio ufficiale per i suoi tifosi.

A distanza di pochi giorni, il dibattito attorno al campione olimpico del salto in alto è ancora accesissimo. In molti, infatti, hanno pensato che la sua eliminazione senza neppure raggiungere la finale fosse il segnale definitivo di un declino ormai inevitabile.

Del resto, Gimbo non è riuscito a superare i 2 metri e 21, una misura che per tutta la stagione non aveva mai oltrepassato, e questo ha alimentato le voci su un suo possibile ritiro. C’è chi lo vedeva già pronto a voltare pagina, convinto che la magia di Tokyo 2021 fosse ormai un ricordo lontano.

Tamberi: l’annuncio sui social scuote i tifosi

Tamberi è uno di quegli atleti che non smettono mai di sorprendere, dentro e fuori dalla pedana. E se c’è una cosa che lo ha sempre contraddistinto, senza ombra di dubbio, è la sua capacità di rialzarsi dopo le cadute più dure. Così, mentre le critiche si moltiplicavano e i dubbi sul suo futuro prendevano forma, è stato lui stesso a rompere il silenzio con un messaggio diretto ai suoi tifosi.

A poco più di 24 ore dall’eliminazione, Gimbo ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con la testa chinata, evidentemente in preda alla delusione per la mancata qualificazione. Uno scatto forte, che racconta più di mille parole il peso di quel risultato. Ma accanto all’immagine, poche frasi hanno ribaltato ogni interpretazione: “I will come back. I promise you. I will come back”. Tradotto: “Tornerò. Ve lo prometto. Tornerò”.

Parole semplici, quasi scarne, ma capaci di spazzare via le ombre di un addio imminente. Tamberi non pensa affatto al ritiro, anzi. Il suo messaggio è stato un atto di fede, un impegno preso davanti a chi lo ha sempre sostenuto. E non è la prima volta che Gimbo sceglie questa strada: la sua carriera è costellata di ostacoli superati, dagli infortuni gravi alle cadute psicologiche, sempre con la forza di chi non si arrende mai davvero.

L’impressione, quindi, è che la delusione di Tokyo possa diventare l’ennesimo carburante per una rinascita. Tamberi ha fatto capire chiaramente che non ha alcuna intenzione di chiudere la propria storia sportiva con un Mondiale amaro. Anzi, il suo “tornerò” suona come una promessa da campione, di quelle che accendono di nuovo la speranza e danno il via a un nuovo percorso.

Certo, il momento non è facile. I risultati parlano chiaro e le difficoltà tecniche sono reali. Però ridurre Tamberi a una stagione complicata sarebbe ingiusto. L’atleta marchigiano ha dimostrato più volte di avere la testa e il cuore per ribaltare le situazioni. E se davvero mantiene la promessa fatta ai tifosi, i prossimi mesi potrebbero riportarlo al livello che tutti si aspettano.

Per adesso, resta l’immagine di un campione ferito ma non arreso. Un uomo che sa quanto sia dura la strada del ritorno, ma che ha già deciso di percorrerla ancora una volta. Perché, come lui stesso ha scritto, “tornerò”. E con Gimbo Tamberi non è mai solo una frase: è una certezza.