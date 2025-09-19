SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Saudi Pro League, stasera Al Ahli-Al Hilal: ecco la probabile formazione di Inzaghi

Saudi Pro League, stasera Al Ahli-Al Hilal: ecco la probabile formazione di Inzaghi

di
Saudi Pro League, stasera Al Ahli-Al Hilal: ecco la probabile formazione di Inzaghi

Questa big match in Saudi Pro League, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e la truppa ex Serie A giocherà in trasferta contro l’Al Ahli allenato dal tedesco Matthias Jaissle.

La partita sarà visibile su Sportitalia Canale 60DTT e in diretta streaming sull’applicazione di Sportitalia.

Questa la probabile formazione che schiererà la squadra dell’ex allenatore dell’Inter: Bono; H. Al Yami, Koulibaly, Tambakti, Theo; Milinkovic-Savic, Neves, N. Al Dawsari; Malcolm, Nunez, S. Al Dawsari.

L’ottavo straniero previsto in lista, in base alle regole del torneo saudita, dovrebbe essere il turco Akcicek o il brasiliano Kaio Cesar. Assente invece Joao Cancelo.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×