Saudi Pro League, stasera Al Ahli-Al Hilal: ecco la probabile formazione di Inzaghi

Questa big match in Saudi Pro League, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e la truppa ex Serie A giocherà in trasferta contro l’Al Ahli allenato dal tedesco Matthias Jaissle.
La partita sarà visibile su Sportitalia Canale 60DTT e in diretta streaming sull’applicazione di Sportitalia.
Questa la probabile formazione che schiererà la squadra dell’ex allenatore dell’Inter: Bono; H. Al Yami, Koulibaly, Tambakti, Theo; Milinkovic-Savic, Neves, N. Al Dawsari; Malcolm, Nunez, S. Al Dawsari.
L’ottavo straniero previsto in lista, in base alle regole del torneo saudita, dovrebbe essere il turco Akcicek o il brasiliano Kaio Cesar. Assente invece Joao Cancelo.