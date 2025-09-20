Atalanta, riecco Lookman. Juric: “Accolto bene”. Ma (alcuni) tifosi lo scaricano: “Resti un ingrato”

“11 reintegrato…Ma per noi rimani un ingrato”: questo lo striscione apparso fuori dalla sede dell’Atalanta a Zingonia, firmato “Vecchia Guardia”, uno dei gruppi della tifoseria dell’Atalanta.

Il bersaglio è chiaramente Ademola Lookman, che negli scorsi giorni, dopo aver parlato con il tecnico Ivan Juric, è stato reintegrato in rosa iniziando ad allenarsi in gruppo dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Parlando in conferenza stampa Juric ha detto questo pomeriggio: “Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E’ stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L’autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene”.

Dopo la sfida europea, Juric aveva dribblato le domande sul nigeriano: “Ederson e Lookman? Penso che ci mancano 4 giocatori, come Scamacca e Ederson che hanno un peso specifico molto importante. Da questa gara, lo dico controcorrente, io prendo un sacco di spunti positivi perché ho visto giocatori che possono giocare a questo livello, come Bellanova, Brescianini… con il recupero degli infortunati torneremo competitivi”.

Luca Percassi invece prima della partita aveva commentato così la vicenda: “Indietro non si può tornare, quindi pensiamo al futuro, al presente. Sappiamo tutto il valore tecnico di Ademola e sappiamo altrettanto che per giocare all’Atalanta i giocatori devono essere focalizzati al 100%. Quando lui sarà pronto lo riaccoglieremo ovviamente a braccia aperte”.

Ora non resta che capire dunque se Ivan Juric vorrà schierarlo in campo già nella sfida prevista domani contro il Torino di Marco Baroni: la Dea ha bisogno di ritrovare certezze, magari con un Lookman in più.