Atalanta, Juric: “Parigi gara che ci ha dato forza. C’è rammarico per gli infortuni”

Dopo il netto successo contro il Torino, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha analizzato la partita in conferenza stampa.

Quanto era importante ripartire dopo la sconfitta col PSG?

“La sfida di Parigi ci ha dato forza, abbiamo affrontato i migliori d’Europa e ne siamo usciti con convinzioni. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nella ripresa siamo stati bravi a gestire. L’unico rammarico sono gli infortuni, ma chi è entrato ha dato risposte importanti.”

Gli infortuni pesano molto?

“Abbiamo una lista già lunga, considerando anche Hien e Zalewski. Oggi però chi ha giocato ha dato un grande contributo. La rosa è ampia e dobbiamo continuare su questa strada.”

Quanto è importante il ritorno di Lookman?

“Fondamentale. È un ragazzo con mentalità vincente, lunedì ha parlato con me e con la squadra mostrando leadership. Ora serve riportarlo al meglio dal punto di vista fisico.”

Come ha vissuto i dieci minuti dopo gli infortuni di Hien e Zalewski?

“Dispiacere, ovviamente. Ma Ahanor e Bellanova sono entrati bene e anche Zappacosta ha fatto una buona prova. La squadra è diventata più solida e tosta: l’interpretazione della partita è stata eccellente, sono molto soddisfatto.”

Che impressione le ha fatto l’esordio di Ahanor?

“È un ragazzo serio, educato, con grande voglia di lavorare. Sta crescendo e noi crediamo molto in lui. Esordire così, da classe 2008, non è da tutti.”

Che sensazioni ha avuto nel tornare a Torino?

“La situazione qui è peggiorata rispetto a quando c’ero io. All’epoca c’era un bell’ambiente, oggi invece si percepisce uno scontento diffuso. Non è stato piacevole per chi ama il mondo Toro.”

Si aspettava un Torino così sottotono?

“Contro la Roma li avevo visti bene. Credo che oggi sia soprattutto merito nostro per come abbiamo preparato la gara. A differenza della sfida col Pisa, gli attaccanti hanno concretizzato: i tre davanti hanno fatto davvero bene.”

Quanto pesa l’attacco e cosa si sa sugli infortunati?

“L’attacco è centrale per noi. Oggi mancavano De Ketelaere e Scamacca, Lookman non è partito dall’inizio, ma Samardzic, Dino e Krstovic hanno fatto un ottimo lavoro. Resta il rammarico per i punti persi con il Pisa. Per gli infortuni vedremo: speriamo che Charles possa recuperare già per la prossima settimana.”