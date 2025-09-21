Cremonese, Nicola: “Soddisfatto dell’interpretazione della gara. Vardy torna alla prossima”

Dopo il pareggio con il Parma, Davide Nicola ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN.

Si poteva fare di più?

“Si può sempre migliorare. Siamo soddisfatti perché abbiamo interpretato la partita in modo diverso, restando in equilibrio. Il pareggio, per me, è il risultato più giusto. Ogni gara è un’opportunità per crescere: in Serie A parlare di imbattibilità ha poco senso.”

La squadra ha osato troppo poco?

“Abbiamo variato le altezze di gioco per provare ad alzare il loro baricentro, scegliendo la costruzione dal basso. Nel finale di primo tempo siamo riusciti ad avvicinarci all’area con più continuità. Alla squadra piace giocare e costruire, ma quando affrontiamo avversari che si chiudono le difficoltà aumentano. Nonostante questo, sono contento della prova.”

Quanto è importante la presenza di Vasquez?

“Vasquez è un ragazzo equilibrato, con qualità importanti e colpi da categoria superiore. Stiamo recuperando Sanabria, mentre Bonazzoli ha avuto qualche linea di febbre. Poi ci sono Vardy e Payero, arrivati da poco: lavoreremo su di loro senza forzare. Alcuni stanno ancora testando per la prima volta la Serie A. L’obiettivo è crescere passo dopo passo, senza errori, e continuare a fare punti.”

Vardy sarà disponibile già dalla prossima gara?

“Penso che dalla prossima settimana potrà esserci. Non vogliamo essere egoisti con lui: ha bisogno dei suoi tempi.”

Che giudizio dà sull’impatto di Audero?

“Audero ha qualità e lo ha dimostrato. Oggi ha fatto ciò che un portiere del suo livello deve saper fare. La sua presenza ci dà sicurezza e siamo felici di averlo con noi.”