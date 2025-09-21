L’Inter torna al successo: col Sassuolo è 2-1

Dopo il successo ad Amsterdam contro l’Ajax, l’Inter torna al successo anche in Serie A contro il Sassuolo. I nerazzurri vincono 2-1, pur faticando contro la formazione di Fabio Grosso, mostratasi in crescita rispetto alle prime gare di campionato. Con questa vittoria i nerazzurri salgono a quota 6 punti, riprendendo la marcia interrotta contro Udinese e Juventus.

La gara

L’Inter parte subito con grande intensità e costruisce le prime occasioni con Esposito e Carlos Augusto, ma è al 14’ che trova il vantaggio: Dimarco, servito da Sucic, firma un sinistro preciso che non lascia scampo a Muric. Il Sassuolo reagisce con Berardi, che sfiora il pari con un destro incrociato, ma i nerazzurri restano più pericolosi: Calhanoglu spara alto da buona posizione e Thuram manca il raddoppio di un soffio.

Nella ripresa l’Inter continua a spingere, con Dumfries e poi Carlos Augusto vicini al gol, mentre Laurienté prova a scuotere gli ospiti ma Martinez risponde presente. Esposito tenta persino la rovesciata, fermata ancora da Muric, che tiene in partita il Sassuolo.

Alla fine, però, il portiere non basta: all’82’ Carlos Augusto si inventa un’azione personale e firma il 2-0 con un sinistro deviato. Ma il Sassuolo non molla e al 84’ accorcia le distanze con Cheddira, bravo a sfruttare l’assist di Berardi. L’Inter prova ancora a chiuderla all’86’, quando Frattesi trova la rete, ma il gol è annullato dal Var per fuorigioco. Gara intensa.e tre punti importanti per l’Inter. I nerazzurri più concreti, emiliani mai arrendevoli.