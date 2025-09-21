Parma, Cuesta: “Gestito bene la gara, limitata la Cremonese. Ma possiamo migliorare”

Dopo il pareggio con la Cremonese, Carlos Cuesta ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN.

Avete controllato il match, ma vi aspettavate di più?

“Abbiamo gestito bene soprattutto il primo tempo, limitando la Cremonese e creando diverse occasioni. Certo, possiamo migliorare per aumentare le possibilità di segnare. Prendiamo il punto, anche se giochiamo sempre per i tre.”

Come sta Pellegrino?

“Sta bene. Ha giocato un’ora ed era pronto per farlo. Ora la testa va subito alla Coppa e al prossimo impegno.”

Ora vi attende un doppio appuntamento importante.

“La priorità è recuperare le energie, anche alimentandosi nel modo giusto. Poi ci concentreremo sul campo e lavoreremo per la sfida con lo Spezia.”