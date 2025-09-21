Sassuolo, Grosso: “Abbiamo creato i presupposti per recuperare. Rimpianti? Sì, ma per Cremona”

Il Sassuolo, reduce dal successo sulla Lazio, cade a San Siro contro l’Inter ma lo fa a testa alta. I neroverdi restano a quota tre punti, mostrando però personalità e coraggio in un palcoscenico prestigioso.

Esce con rimpianti da questa partita?

“Abbiamo creato i presupposti per rimetterla in piedi e questo ci dà merito. È stata una prova coraggiosa, contro un avversario molto forte. Ci sono aspetti da migliorare, ma le cose positive restano”.

Avete le qualità per un campionato di livello superiore?

“Ce lo auguriamo, ma bisogna essere realistici: l’obiettivo è salvarsi. Le prestazioni stanno crescendo, così come la condizione e la conoscenza reciproca. Vogliamo dare fastidio a tutti”.

Come avete preparato la gara?

“Siamo riusciti ad alternare i piani gara, tenendo il ritmo dell’Inter. Uscire da San Siro a testa alta non è poco”.

Rimpianti per Cremona?

“Sì, lì abbiamo buttato via tre punti, ma ci teniamo stretta la vittoria con la Lazio”.

Qualche lancio lungo di troppo?

“Serve coraggio nel giocare palla anche sotto pressione. Non è facile, ma lavoreremo per migliorare”.

Come procede l’inserimento di Matic?

“Sta bene, è un leader umile e dà consigli preziosi ai giovani. Un valore aggiunto”.

Si aspetta gol dalla panchina?

“Me li aspetto da tutta la squadra, ma i gol dei subentrati sono un segnale importante”.

Cosa si aspetta da Cheddira?

“È generoso e con valori forti: sarà molto utile in questo campionato”.

Perché il cambio di Koné?

“Nessun problema fisico: serviva freschezza offensiva e ho sfruttato le qualità che avevo in panchina”.