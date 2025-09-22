Scatta la Nike League: 20 città in corsa per il trono del calcio a 5 e calcio a 8

Oltre 20 nuove città pronte a sfidare i mostri sacri di Milano. In palio un posto nella Finalissima del 6-7 giugno 2026 allo Sportitalia Village. Il grande calcio è pronto a tornare protagonista con una nuova, attesissima edizione della Nike League, il torneo open invernale-primaverile di calcio a 5 e calcio a 8 che, anno dopo anno, sta conquistando sempre più spazio nel panorama nazionale. Un format vincente, una copertura mediatica di alto livello e un’esperienza in campo da veri professionisti: la ricetta è chiara, e il successo è ormai sotto gli occhi di tutti.

Quest’anno, però, c’è una novità clamorosa: la Nike League si espande e coinvolge 20 nuove città italiane, portando il torneo a una dimensione nazionale mai vista prima. Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Piemonte, Friuli, Toscana, Lazio e Campania: tutta Italia si prepara a scendere in campo.

Formula semplice, spettacolo assicurato

La struttura del torneo è pensata per unire competizione e spettacolo. Ogni tappa provinciale si affronterà in un campionato di regular season. Al termine della fase a gironi, in base al piazzamento in classifica si potrà accedere alla Champions e alla Major, le due competizioni nazionali che, durante il weekend del 6-7 giugno allo Sportitalia Village, decreteranno le migliori squadre di calcio a 5 e calcio a 8.

Milano resta la capitale, ma ora l’Italia alza la voce

Dopo un’edizione spettacolare, la Nike League è pronta a riaccendere la passione sui campi di tutta Italia. Lo scorso anno, nel calcio a 5, a trionfare è stata la sorprendente De Curtis Costruzioni di Pescara, guidata dal talento cristallino del fantasista Nicolò Marino, che in finale ha avuto la meglio sulla Delta Alcf 2014, campione nazionale dell’edizione precedente. Nel calcio a 8, invece, continua il dominio della Real Guinness: la squadra milanese ha centrato la seconda vittoria consecutiva, confermandosi una vera e propria corazzata difficile da scalfire. Ma con il livello che si alza di anno in anno, il trono è tutt’altro che al sicuro.

Non solo calcio: un’esperienza da veri professionisti

Ogni partita sarà un evento, con arbitri, highlights video, telecronache, interviste, servizio fotografico, pagelle, ranking e premi individuali come l’MVP Nike League di giornata. Il tutto condito da una copertura mediatica d’eccezione, con le finali trasmesse su Sportitalia, le forniture ufficiali di Nike GG TeamWear e la collaborazione con il brand Bombeer by Christian Vieri.

A rendere tutto ancora più competitivo è la convocazione dei 4 migliori giocatori di ogni torneo per un test match contro una squadra della Kings League o similari in una delle vetrine calcistiche emergenti più seguite in Europa.

Il sogno è iniziato: che vinca il migliore

Con l’avvio dei gironi previsto a novembre 2025 e la conclusione a maggio 2026, le squadre hanno già iniziato la preparazione. L’obiettivo? Accedere alla fase finale di giugno e alzare al cielo la coppa italiana più ambita del calcio a 5 e del calcio a 8. In un torneo dove passione, qualità e spirito di squadra si fondono con intrattenimento e ambizione, la Nike League promette un’edizione storica.

Ultimi posti disponibili: cerca la tua città e partecipa

Le iscrizioni sono ancora aperte, ma i posti stanno per esaurirsi. Basta poco per entrare nella competizione più attesa dell’anno: cerca se la tua città è tra quelle coinvolte, forma la tua squadra e iscriviti per partecipare alla Nike League 2025/26. Il campo ti aspetta.

ECCO TUTTI I CENTRI SPORTIVI CHE OSPITERANNO LA NIKE LEAGUE 2025/26

Pescara , New Dribbling Arena: Via Alento, 72, 65129 Pescara – Calcio a 5

, New Dribbling Arena: Via Alento, 72, 65129 Pescara – Calcio a 5 Roma , Centro Sportivo Certosa: Via di Centocelle, 246, 00175 Roma – Calcio a 8 & Calcio a 5

, Centro Sportivo Certosa: Via di Centocelle, 246, 00175 Roma – Calcio a 8 & Calcio a 5 Roma , Isola Farnese Village: Via dell’Isola Farnese, 190, 00123 Roma – Calcio a 8

, Isola Farnese Village: Via dell’Isola Farnese, 190, 00123 Roma – Calcio a 8 Roma , Savio Stadium: Via Norma, 5, 00177 Roma – Calcio a 8

, Savio Stadium: Via Norma, 5, 00177 Roma – Calcio a 8 Venezia, Mestre Fenice Arena: Parco Albanese, 50, 30100 Venezia – Calcio a 5

Non trovi la tua città?

