Caos a Nizza, scontri tra francesi e ultras della Roma

Serata molto movimentata a Nizza, nel centro della Costa Azzurra, alla vigilia della sfida di Europa League tra la formazione padrona di casa e la Roma. La parte più esagitata delle due tifoserie, quella francese e quella capitolina, è entrata in collisione. Le tifoserie sono entrate in contatto e ci sono stati degli scontri violenti. L’ennesimo episodio di violenza durante le trasferte europee da condannare ed evitare anche per il futuro.

Scontri pochi giorni dopo il derby

Un episodio di tensione che arriva a pochi giorni dal derby di Roma, in cui salvo qualche isolato episodio, era filato liscio senza particolari scontri tra le tifoserie di Roma e Lazio, pur non mancando i soliti momenti di tensione o i soliti sequestri di armi da guerriglia urbana nelle ore precedenti alla partita.

La partita tra Nizza e Roma

I francesi e i giallorossi andranno in campo domani per la 1^ giornata della League Phase di Europa League. La Roma di Gian Piero Gasperini parte con ottimi presupposti nella manifestazione. I giallorossi hanno ancora la base che ha raggiunto la finale tre stagioni fa sotto la guida di José Mourinho, hanno aggiunto calciatori forti e hanno in panchina il tecnico che ha alzato l’ex Coppa UEFA proprio due stagioni fa alla guida della Dea. Se non bastassero tutti questi aspetti positivi della competizione in generale, la squadra giallorossa arriva alla sfida europea con il vento in poppa della vittoria del derby della Capitale.

Le probabili formazioni di Nizza-Roma

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.