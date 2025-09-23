Coppa Italia, avanza l’Udinese: 2-1 al Palermo col primo gol di Zaniolo. Ora la Juventus

L’Udinese supera il Palermo 2-1 e conquista il pass per gli ottavi di Coppa Italia. Al Bluenergy Stadium i friulani, guidati da Kosta Runjaic, iniziano senza grande intensità ma col passare dei minuti impongono la propria superiorità.
Il vantaggio arriva al 41’: Nicolò Zaniolo si accentra e calcia di sinistro, trovando la deviazione di Veroli che spiazza Joronen. Quattro minuti più tardi è Lennon Miller a raddoppiare di testa dopo una respinta del portiere rosanero su Buksa.
Nella ripresa la partita si apre: l’Udinese crea diverse occasioni per chiuderla, con Kamara e Piotrowski fermati ancora da un ottimo Joronen. Proprio il centrocampista polacco sfiora più volte la rete, ma senza precisione.
Quando il match sembra indirizzato, al 93’ il Palermo accorcia: Augello batte un corner teso e Peda svetta, siglando il 2-1 che accende gli ultimi istanti. Nonostante qualche brivido finale, Runjaic può tirare un sospiro di sollievo: la sua squadra passa il turno e ritrova fiducia dopo il recente pesante ko in campionato.