Coppa Italia, Cagliari-Frosinone: le formazioni ufficiali

Cominciano questo pomeriggio, alle 17, i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Tra oggi, domani e giovedì si giocheranno gli ultimi turni prima dell’ingresso delle big. Alla Unipol Domus, le prime squadre a scendere in campo sono il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha cominciato benissimo l’annata in Serie A, e il Frosinone di Massimiliano Alvini quarto in Serie B con 8 punti.

Le scelte ufficiali di Pisacane e Alvini

CAGLIARI (4-3-2-1): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Idrissi; Rog, Mazzitelli, Cavuoti; Gaetano, Kilicsoy; Borrelli. All. Pisacane.

FROSINONE (4-3-3): Pisseri; J.Oyono, Cittadini, J. Gelli, Bracaglia; Ndow, Cichella, Grosso; Kvernadze, Vergani, Masciangelo. All. Alvini.

