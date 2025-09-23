Coppa Italia, Milan-Lecce: le formazioni ufficiali

SI HD

di
Dopo le gare del pomeriggio e della serata, stasera la sfida più interessante dei sedicesimi di finale della Coppa Italia. In campo, a San Siro due formazioni del massimo campionato: il Milan di Massimiliano Allegri (ancora assente per squalifica) contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Le due squadre si sono già incontrate in queste prime settimane di stagione. I rossoneri e giallorossi infatti si sono già incrociati in Serie A, al Via del Mare, nella gara valida per la 2^ giornata di Serie A.

Le scelte di Allegri e Di Francesco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Landucci.

LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Helgason, Berisha, Dramé; Morente, Camarda, N’Dri.  All. Di Francesco.

