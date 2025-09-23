SI HD

Home » Calcio » Coppa Italia, poker del Cagliari: i rossoblù battono il Frosinone 4-1

Il Cagliari avanza agli ottavi di Coppa Italia superando il Frosinone con un netto 4-1 alla Unipol Domus, dopo un primo tempo sofferto. La squadra di Pisacane parte forte e passa dopo 2’ con Gaetano su rigore conquistato da Borrelli, ma cala d’intensità e viene raggiunta al 36’ dal colpo di testa di Vergani.
Nella ripresa i rossoblù ritrovano ritmo e incisività: Felici entra e spacca la partita, servendo a Borrelli l’assist del 2-1 e firmando in contropiede il tris. Nel finale c’è gloria anche per il prodotto del settore giovanile rossoblù Cavuoti. Il centrocampista sigla il poker su combinazione con Esposito e Borrelli.

Una vittoria meritata che regala al Cagliari il passaggio del turno. Nel prossimo turno, ci sarà la sfida agli ottavi contro il Napoli, in programma al Maradona.

