Coppa Italia, Como-Sassuolo: le scelte ufficiali di Fabregas e Grosso

Sfida da Serie A nella sfida di questa sera dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Como, al Giuseppe Sinigaglia, ospita il Sassuolo. Una gara dal sapore di massimo campionato. I comaschi sono stati una delle formazioni rivelazione della passata annata, mentre gli emiliani sono tornati quest’anni nel massimo campionato dopo un anno di Purgatorio in Serie B. La formazione di mister Cesc Fabregas cerca un passaggio del turno che darebbe ulteriore fiducia al ricchissimo progetto della formazione lombarda. Dall’altra parte Grosso cerca conferme dopo le ultime buone prove con diversi punti conquistati in questa fase del torneo.

Le scelte ufficiali di Como e Sassuolo

COMO (4‑2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Baturina; Addai, Da Cunha, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore Cesc Fabregas.

A disposizione: M. Vigorito, Cavlina, Álex Valle, Baturina, Sergi Roberto, Nico Paz, Jacobo Ramon, Kuhn, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Papaccioli, Bonsignori, Cerri.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo; Lipani, Boloca, Iannoni; Volpato, Cheddira, Fadera. Allenatore Fabio Grosso.

A disposizione: Muric, Satalino, Idzes, Muharemovic, Odenthal, Doig, Vranckx, Matic, Ismaël Koné, Thorstvedt, D. Berardi, Pierini, Pinamonti, Luca Moro, Laurienté.

Il momento delle due squadre

Il Como si presenta a questo appuntamento di Coppa forte del successo nei trentaduesimi contro il Südtirol (3-1) e di un avvio di stagione incoraggiante. Nonostante un calendario tutt’altro che agevole, con Lazio, Bologna e Fiorentina nelle prime quattro giornate, i lariani hanno ceduto solo di misura ai felsinei, confermando solidità e buone trame di gioco.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha raccolto fin qui una sola vittoria in campionato, ma la prestazione offerta a San Siro contro l’Inter nell’ultimo turno ha mostrato segnali di crescita importanti. In Coppa Italia i neroverdi hanno superato il Catanzaro per 1-0, conquistando così il pass per i sedicesimi.

La formula non lascia spazio ai supplementari: in caso di parità al 90’, si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente della sfida affronterà la Fiorentina agli ottavi di finale.