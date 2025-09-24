Coppa Italia, il Parma avanza battendo lo Spezia ai rigori. Agli ottavi sarà derby emiliano!

Si è decisa soltanto ai calci di rigore la sfida di Coppa Italia tra Parma e Spezia, terminata 2-2 nei tempi regolamentari. Dal dischetto hanno avuto la meglio i ducali (6-5), che staccano così il pass per gli ottavi di finale dove affronteranno il Bologna.

La gara

La partita si era messa in discesa per i padroni di casa, avanti 2-1 al termine del primo tempo grazie alle reti di Britschgi e Pellegrino, intervallate dal momentaneo pareggio ligure firmato Aurelio, favorito da un’incertezza difensiva gialloblù.

Nella ripresa lo Spezia è apparso più intraprendente e ha approfittato dell’espulsione di Plicco al 76’, episodio che ha cambiato l’inerzia del match. Con l’uomo in più, la formazione di D’Angelo ha trovato l’occasione giusta all’82’, quando il sempre decisivo Lapadula ha risolto una mischia in area riportando il risultato in equilibrio.

Con il tabellino fermo sul 2-2 al 90’, la qualificazione si è giocata direttamente ai rigori, come da regolamento fino ai quarti di finale.

Ai calci di rigore, decisivi nello Spezia di Soleri e Lapadula. Con l’ultimo rigore realizzato da Ordonez, il Parma chiude sul 6-5 e conquista il passaggio del turno.