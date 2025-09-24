Europa League, la Roma vince all’esordio: 2-1 a Nizza

Comincia con un successo l’avventura della Roma di Gian Piero Gasperini nell’Europa League 2025/26. I primi tre punti della campagna europea dei giallorossi arrivano con la vittoria esterna in casa del Nizza, all’Allianz Riviera. La squadra capitolina vince 1-2 con le reti di Ndicka e Mancini. Mentre nel Nizza accorcia le distanze con il centravanti Moffi su calcio di rigore.

La vittoria della Roma

Dopo un primo tempo bloccato, con poche emozioni se non un tentativo alto di Mendy al 12’ e un gol annullato a Mancini per fuorigioco al 38’, la gara si è accesa nella ripresa.

Al 52’ i giallorossi sono passati in vantaggio: calcio d’angolo perfetto di Pellegrini e stacco imperioso di Ndicka sul primo palo per l’1-0. Nemmeno tre minuti dopo, al 55’, è arrivato il raddoppio, ancora con un difensore: Tsimikas ha crossato dalla sinistra, Mancini si è avventato sul pallone e con un tocco al volo ha infilato Diouf per il 2-0.

Il Nizza non si è arreso e ha cercato la reazione. Al 64’ Soulé si è reso pericoloso con una serpentina centrale e conclusione respinta da Diouf. Il momento decisivo è arrivato al 74’, quando Pisilli ha atterrato Mendy in area: rigore per i francesi. Dal dischetto, al 77’, Moffi ha trasformato con freddezza incrociando di sinistro e spiazzando Svilar.

Il match si è quindi chiuso sul 2-1, con la Roma capace di costruire il doppio vantaggio grazie alla forza dei suoi centrali difensivi, ma punita nel finale da un episodio che ha rimesso in carreggiata il Nizza. Una gara intensa, che ha confermato pregi e difetti delle due formazioni in questa fase della stagione.