Roma, Gasperini dopo la vittoria sul Nizza: “Prestazione di alto livello, ma nei finali dobbiamo crescere”

Intervistato da Sky Sport dopo il successo contro il Nizza, Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della sua Roma, sottolineando punti di forza e aspetti da migliorare.

“Abbiamo avuto la partita in controllo, al di là dell’episodio del rigore. Contro la Roma è sempre complicato riuscire a tirare in porta, ma una delle nostre qualità è proprio quella di concedere poco. Certo, un episodio come quello del rigore, arrivato su un pallone che ormai stava uscendo, può ridare slancio all’avversario, ma la prestazione dei miei ragazzi è stata comunque di livello molto alto”, ha spiegato l’allenatore.

Il tecnico ha poi posto l’accento sulle difficoltà incontrate nella gestione del finale: “Abbiamo qualche problema negli ultimi minuti. Quando subentri dalla panchina non sempre riesci a dare l’energia e la spinta giusta alla squadra. Non è questione di testa, ma di forza e intensità: oggi, più che in altre occasioni, abbiamo sofferto”.

Un passaggio anche su Pellegrini, autore dell’assist da corner che ha portato al gol: “Le sue qualità tecniche sono indiscutibili, lo dimostra anche il calcio d’angolo che ha battuto. Ma domenica ha giocato una partita straordinaria, dopo essere stato fermo a lungo, e secondo me non ha ancora recuperato del tutto. Stasera ha fatto più fatica del solito”.

Infine, lo sguardo sull’attacco: “Non è solo questione di punte centrali, è tutta la fase offensiva che deve crescere. Dovbyk sta migliorando sul piano atletico, ma dobbiamo tutti lavorare meglio nella costruzione e nell’ultimo passaggio, così da mettere i nostri attaccanti nelle condizioni ideali per essere più incisivi”.