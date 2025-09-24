Juventus, ufficiale: ecco il nuovo Director of Performance

La Juventus aggiunge un nuovo tassello di prestigio alla propria struttura tecnica. Il club bianconero ha ufficializzato l’ingresso di Darren Burgess nel ruolo di Director of Performance, figura che lavorerà a stretto contatto con Damien Comolli, Giorgio Chiellini, François Modesto, Igor Tudor e con tutte le aree tecniche, dalle prime squadre ai settori giovanili.

L’obiettivo è chiaro: creare un team d’élite capace di spingere la Juventus verso livelli sempre più alti in termini di performance, innovazione e benessere degli atleti.

Un guru della performance

Australiano, Burgess è considerato tra i massimi esperti mondiali nella gestione della performance sportiva. Porta a Torino oltre 25 anni di esperienza internazionale, maturata tra Europa, Stati Uniti e Australia.

Il suo lavoro è da sempre focalizzato sulla prevenzione degli infortuni, sull’ottimizzazione della preparazione atletica e sull’integrazione di aspetti fondamentali come alimentazione, riabilitazione, psicologia e recupero. Non solo nel calcio maschile, ma anche in quello femminile e in altri sport di alto livello.

Dall’Arsenal all’NBA, passando per la NFL

Il curriculum di Burgess è ricco di esperienze di prestigio. In Europa ha lavorato con l’Arsenal, distinguendosi per il suo approccio innovativo alla riduzione degli infortuni. Al di fuori del calcio ha collaborato con franchise di NFL e NBA, mentre la sua ultima esperienza lo ha visto impegnato in patria, all’Adelaide Football Club. Tra il 2010 e il 2012 è stato nello staff atletico del Liverpool, dove nello stesso periodo l’attuale direttore generale della Juventus Damien Comolli lavorava come direttore sportivo.

Accademico e consulente globale

Oltre alla carriera operativa, Burgess vanta un profilo accademico di rilievo: laurea in Scienze Motorie, un dottorato in Sviluppo dei talenti e un master in Direzione sportiva attualmente in corso. È relatore molto ricercato, autore di pubblicazioni di settore e membro di diversi board internazionali legati alla performance sportiva.

Attualmente, ricopre anche il ruolo di consulente per FIFPRO e collabora con realtà come Traits Insights, PEAQ High Performance e Telos Performance Partners.

Un passo deciso verso il futuro

L’arrivo di Burgess, subordinato al completamento delle pratiche burocratiche internazionali, rappresenta un investimento strategico da parte della Juventus, che ribadisce così la propria ambizione: diventare un modello globale non solo per i risultati sul campo, ma anche per la cura degli atleti e l’innovazione nei processi di performance.