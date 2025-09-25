Bologna, Italiano: “Peccato il risultato, ma l’atteggiamento è quello giusto”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Aston Villa, nella gara d’esordio della League Phase di Europa League.

La traversa di Castro sarà l’immagine che le resterà impressa stanotte?

“Se devo analizzare la partita, credo che i momenti decisivi siano stati i primi venti minuti, quando loro hanno approfittato di alcune ripartenze centrali e guadagnato diversi calci d’angolo, tra cui quello che ha portato al gol. Successivamente la squadra ha reagito con ordine, costruendo parecchie situazioni interessanti. Negli ultimi venti metri potevamo scegliere meglio, magari trovare la giocata giusta per concretizzare. Nonostante il risultato, sono soddisfatto dell’atteggiamento: ho visto lo spirito che volevo. Ovviamente c’è rammarico per non essere riusciti a portare a casa almeno un punto”.

Cosa manca rispetto allo scorso anno?

“Dobbiamo crescere nella gestione del palleggio, soprattutto nella metà campo avversaria, dove serve più lucidità. È fondamentale inserire bene i nuovi arrivati, perché avranno un ruolo determinante. Sono convinto che col tempo riusciremo a fare un salto di qualità rispetto, ad esempio, alla partita con il Genoa. Ci arriveremo passo dopo passo”.

Qual è l’obiettivo stagionale in Europa?

“Superare il girone. L’anno scorso in Champions non ci siamo riusciti e vogliamo riscattarci. Se riusciremo a restare in corsa fino a marzo o aprile, faremo di tutto per spingerci il più avanti possibile”.

Si aspettava così tanti fuorigioco?

“Sapevamo che loro avrebbero tenuto una linea molto alta, lo avevamo visto già nella passata stagione. Abbiamo comunque attaccato male quella situazione, finendo troppe volte oltre il limite. Merito a loro, ma potevamo gestirla meglio”.