Coppa Italia, al Torino basta Casadei per battere il Pisa. E avanza agli ottavi

Si è chiusa anche la terza serata di Coppa Italia. Questa sera all’Olimpico Grande Torino, i granata di Marco Baroni hanno vinto 1-0 contro il Pisa, grazie a un gol nel primo tempo di Cesare Casadei. È bastata una rete dell’ex prodotto del settore giovanile dell’Inter a portare il Toro agli ottavi di finale di Coppa Italia. Niente da fare per il Pisa che deve rimandare la prima vittoria importante stagionale. Nella serata dell’esordio in nerazzurro di Albiol, a tradire i toscani ci pensa l’altro grande veterano Juan Cuadrado, espulso al minuto 62 per veementi e inutili proteste nei confronti dell’arbitro.

La gara

Nel primo tempo è il Torino a prendere in mano la partita, mostrando maggiore brillantezza rispetto al Pisa. La squadra di Marco Baroni sblocca il punteggio già al 9’: sugli sviluppi di un corner calciato da sinistra da Ngonge, Casadei anticipa tutti con un imperioso colpo di testa che batte Scuffet, incolpevole nell’occasione.

La ripresa segue lo stesso copione: i granata continuano a spingere e al 49’ troverebbero anche il raddoppio con Ismajli, ma la rete viene annullata perché il difensore tocca il pallone con la mano sul cross di Ngonge. Il Pisa prova a reagire e al 57’ pareggia con Raul Albiol, bravo di testa ma partito in posizione irregolare: gol annullato.

La svolta arriva poco dopo: al 63’ Cuadrado perde la testa, rivolge proteste eccessive all’arbitro e rimedia il cartellino rosso diretto, lasciando i suoi in dieci. Da lì in avanti il Torino gestisce senza soffrire, sfiora il 2-0 con Aboukhlal – fermato da un grande intervento di Scuffet – e porta a casa tre punti meritati.