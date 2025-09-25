Coppa Italia, Torino-Pisa: le formazioni ufficiali

L’ultimo incrocio dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, invece, sarà quello che vedrà Torino e Pisa scontrarsi per un posto negli ottavi di finale contro la Roma all’Olimpico nella prima metà del mese di dicembre. Una sfida, come quella di ieri sera tra Como e Sassuolo (terminata 3-0 per i lombardi) tra due squadre di Serie A. I granata arrivato da un brutto inizio di stagione dove, pur avendo raccolto tre punti (in casa proprio dei giallorossi), hanno segnato solamente una rete e subito 8 reti. Il Pisa, invece, ha raccolto un solo punticino e cerca fiducia. Soprattutto dopo che l’ottima prestazione del Maradona con il Napoli (anche per i gravi errori della terna arbitrale) si è comunque conclusa con un’amara sconfitta 3-1.

Le formazioni ufficiali di Torino-Pisa

TORINO (3-4-3): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Dembélé, Nkounkou; Njie, Simeone, Ngonge. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Popa, Israel, Lazaro, Biraghi, Asllani, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Vlasic, Simeone, Zapata.

PISA (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Albiol, Mbambi; Cuadrado, Højholt, Vural, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

A disposizione: Nicolas, Vukovic, Bonfanti, Lusuardi, Casarosa, Touré, Battistella, Bettazzi, Tramoni, Buffon, Tosi.

Il momento delle due squadre

È dunque vietatissimo sbagliare per le due squadre che in questo momento della stagione stanno cercando sicurezze. Non a caso entrambi gli allenatori non badano troppo al turnover e quindi affrontano la gara sostanzialmente con i migliori. Il Torino dal canto suo deve rispondere presente per evitare che la storica contestazione alla proprietà si allarghi anche alla squadra. Mentre, il Pisa deve cercare certezze in vista della durissima lotta salvezza che attende la squadra di mister Alberto Gilardino