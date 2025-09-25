Europa League, Aston Villa-Bologna: le formazioni ufficiali

Comincia il cammino del Bologna di Vincenzo Italiano in Europa League e lo fa in trasferta in casa di una delle grandi favorite per la vittoria finale l’Aston Villa di Unai Emery. La squadra del tecnico nativo di Karlsruhe è alla seconda esperienza europea consecutiva dopo quella dell’anno scorso in Champions League conclusa fuori dalle prime 24 squadre della League Phase. L’obiettivo della squadra di mister Italiano, in questa stagione, è quello di avanzare prendendosi perlomeno un posto nei playoff, ovvero classificandosi in una posizione tra la 9^ e la 24^ posizione della classifica.

Le scelte ufficiali di Unai Emery e Italiano

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Torres, Maarten; McGinn, Kamara; Guessand, Rogers, Buendia; Malen. Allenatore: Unai Emery.

A disposizione: Proctor, Oakley, Digne, Lindelof, Mings, Bogarde, Garcia, Elliott, Sancho, Watkins, Burrowes.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Heggem, Holm, Miranda, Fabbian, Moro, Orsolini, Rowe, Dallinga.

Il momento di Aston Villa e Bologna

La squadra di Vincenzo Italiano cerca la continuità di prestazione e l’efficacia offensiva, che sono le due grandi assenti della stagione rossoblù finora. Prima di questa sfida il Bologna ha giocato quattro gare in campionato con due vittorie e due sconfitte. I due ko sono arrivati in trasferta per 1-0 contro avversari complicati come Roma e Milan, ma con prestazioni sotto la sufficienza soprattutto in attacco. Mentre, in casa contro Como e Genoa sono arrivate due vittorie. In particolare, al Bologna servirebbe riprendere a giocare come fatto dopo il vantaggio del Genoa nell’ultima di campionato.

Dall’altra parte, a proposito di attacco, lo stesso Aston Villa non può festeggiare. In sei gare stagionali, i Villans hanno segnato appena 2 reti e hanno raccolto finora pochissimi punti, venendo inoltre eliminati dalla League Cup.