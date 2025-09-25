Europa League, McGinn punisce il Bologna: l’Aston Villa vince 1-0

Il Bologna perde all’esordio nella League Phase di Europa League contro l’Aston Villa. Sconfitta di misura per la formazione rossoblù a cui basta solo il gol del capitano McGinn. La squadra di Unai Emery gioca una gara molto solida e concreta, segnando col forcing iniziale e fallendo anche un calcio di rigore nella ripresa. I rossoblù hanno provato fino a quando hanno potuto a riprende una gara che si era messa subito male. Poco convincenti soprattutto le scelte iniziali di Italiano che ha preferito Federico Bernardeschi a Riccardo Orsolini. In difficoltà sugli esterni, invece, sia Zortea che Lykogiannis.

La gara

Dopo un avvio brillante del Bologna, sono però gli inglesi a sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un corner battuto da sinistra, la difesa rossoblù respinge corto e McGinn ne approfitta con un mancino potente e preciso che si insacca alle spalle di Skorupski, incolpevole. Poco dopo l’Aston Villa sfiora il raddoppio: Malen si ritrova a tu per tu con la porta, ma spreca clamorosamente anche grazie a un intervento straordinario del portiere polacco.

La ripresa ricalca l’inizio del primo tempo, con il Bologna aggressivo e l’Aston Villa costretto a difendersi. Cambiaghi serve un cross invitante per Castro, che però calcia male di sinistro sprecando una grande occasione. Al 66’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare il match: Zortea perde ingenuamente palla, Watkins viene lanciato in profondità e atterrato in area da Vitik. L’arbitro indica subito il dischetto, ma l’attaccante inglese calcia malissimo e Skorupski conferma la sua serata di grazia respingendo.

Italiano prova a cambiare le carte inserendo Holm, Orsolini e Rowe. La mossa sembra subito vincente: Orsolini impiega appena mezzo minuto per confezionare un cross perfetto per Castro, che di testa centra la traversa e sfiora il pareggio. Nei minuti finali i rossoblù insistono, ma i nuovi ingressi non riescono a dare la svolta e la partita si chiude senza ulteriori emozioni.