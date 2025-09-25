Gazzetta, Gravina avvisa: “San Siro bocciato”. Niente Europeo senza stadio nuovo

Facendo il punto su San Siro, sono dure e significative le parole del Presidente della Figc Gabriele Gravina, che in esclusiva alla Gazzetta dello Sport afferma: “Lo stadio Meazza non risponde ai requisiti richiesti dalla Uefa per ospitare l’Europeo. L’augurio che mi sento di fare è che la parte politica, d’accordo con lnter e Milan, riesca a trovare la migliore soluzione per Milano”.



Il Presidente della Figc aggiunge: “Il fermento positivo generato dagli incontri che abbiamo intrattenuto con le 13 realtà che hanno manifestato interesse sta delineando addirittura uno scenario in cui Roma potrebbe concorrere con due impianti (l’Olimpico e lo stadio che vuole realizzare la Roma, ndr.), quindi non posso pensare a Euro 2032 senza la città italiana più internazionale e aperta all’Europa”.

