Lecce-Bologna: le formazioni ufficiali. Tante novità nei rossoblù

Alle 18 al Via del Mare, scendono in campo, il Lecce e il Bologna. I giallorossi sono reduci da un bruttissimo avvio di stagione. La formazione di Eusebio Di Francesco devono reagire e lo devono fare per provare a raddrizzare una situazione che rischia di diventare difficilissima già dopo le prime giornate. Dall’altra parte, Vincenzo Italiano sceglie di cambiare profondamente la sua formazione e sceglie diversi cambi rispetto alla sconfitta di Europa League contro l’Aston Villa. Per la prima volta in stagione, parte titolare Thijs Dallinga, Rowe gioca per la prima volta dal primo minuto e non c’è Freuler, che usufruisce di un inedito turno di stop.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Gabriel, Gaspar, Kouassi; Berisha, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano.