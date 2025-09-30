SI HD

Allarme Atalanta, infortuni per Bellanova e Kossounou: le loro condizioni

Doppio infortunio per l’Atalanta nel corso della sfida che l’Atalanta sta giocando contro il Bruges al Gewiss Stadium. L’esterno italiano è Raoul Bellanova ha lasciato spazio a fine primo tempo a Davide Zappacosta, poi anche Odilon Kossounou ha lasciato spazio a Musah.

Per Bellanova si tratta di un risentimento all’adduttore sinistro, mentre per Kossounou un risentimento al flessore destro.

Le scelte ufficiali di Juric e Hayen

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookma, Krstovic. All. Juric.

BRUGES (4-2-1-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Vanaken; Forbs, Tzolis, Tresoldi. All. Hayen.

