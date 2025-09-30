Inter-Slavia Praga, ci siamo: ecco le formazioni ufficiali! 3 sorprese per Chivu

Ci siamo, l’Inter torna a calcare il palcoscenico della Champions League. Alle 21 la sfida contro lo Slavia Praga, valida per la seconda giornata della massima competizione per club a livello continentale.

Cristian Chivu regala qualche sorpresa. Come annunciato c’è Yann Sommer in porta: lo svizzero torna titolare dopo due occasioni consecutive date a Josep Martinez in campionato contro Sassuolo e Cagliari. In difesa invece torna in campo Yann Bisseck, che fa rifiatare Manuel Akanji. Al suo fianco Francesco Acerbi al centro della difesa, con Alessandro Bastoni sul centrosinistra. In mediana si rivedono Petar Sucic e Piotr Zielinski vicino ad Hakan Calhanoglu, con Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle due fasce. Davanti invece niente Bonny: tocca a Lautaro Martinez e Marcus Thuram cercare i gol nerazzurri

Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga