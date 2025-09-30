SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Juventus, Tudor si sbottona: “Yildiz gioca. Bremer e Thuram? Fuori per problemini”

Juventus, Tudor si sbottona: “Yildiz gioca. Bremer e Thuram? Fuori per problemini”

di

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Villarreal prevista domani, valida per la seconda giornata di Champions League: “La squadra sta molto bene” – ha detto l’allenatore – “ha fatto una grande prestazione tre giorni fa contro l’Atalanta, seria e di livello. Domani si gioca la Champions, sono tutti vogliosi e sono motivati per fare una partita di alto livello”.

Sulle condizioni di Yildiz e della squadra, ha poi spiegato: “Yildiz gioca, non c’è nessuna stanchezza. Contro l’Atalanta la squadra ha corso per 122 km, si è corso su alti livelli. Bremer e Thuram? Hanno dei problemini che non permettono loro di giocare, ma dovrebbero farcela per il match contro il Milan”.

Igor Tudor, tecnico della Juventus, in conferenza stampa
Igor Tudor, tecnico della Juventus, in conferenza stampa (Fonte: Juventus.com)

Sull’alternanza dei giocatori nel reparto d’attacco: “Per tutti i giocatori la Champions è un terreno ideale, vogliono giocare e sono tutti forti. Sono felice di avere tutti e tre, parlo con loro, li devo anche coccolare e farli sentire importanti. Sono tutti e tre bravi ragazzi e giocatori forti, parlo con loro tutti i giorni e mi piace la loro mentalità. Tutti e tre daranno una grande mano”.

Poi ancora sulle rotazioni in avanti: “Ho parlato con loro ieri, reagiscono bene, in allenamento. Ci siamo messi lì per una bella chiacchierata e li ho visti bene, sono motivati, abbiamo condiviso tutto anche con le problematiche che possono esserci. Sono tutti vogliosi, concentrati per dare un contributo dall’inizio o in corso. Anche alla fine, abbiamo visto tutte le possibilità e questa cosa sarà adottata fino alla fine”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×